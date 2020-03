Gripp – viirus või ühiskondlik vaimuseisund?

Aleksei Salnikovi romaanist „Petrovid gripi küüsis“ on Venemaal valminud mitu teatrilavastust, režissöör Kirill Serebrennikov valmistab ette mängufilmi, mis peaks linastuma tänavuse aasta teises pooles. Pildil on stseen tänavu veebruaris Moskvas Gorki keskuses esietendunud Anton Fjodorovi lavastusest. FOTO: Ira Polarnaja

Woody Allen on naljatlenud, et maailma kõige kaunimalt kõlavam lühilause pole mitte Ma armastan sind!, vaid See on teil healoomuline kasvaja. Täna oleme jõudnud olukorda, kus kole sõna gripp näib olevat (loodetavasti ajutiselt) omandanud peaaegu positiivse kõla: kui kellelgi on vastavad sümptomid, aga siiski „kõigest“ gripp, siis on suhteliselt hästi, võib elada küll ning lootusrikkalt tulevikku vaadata. Sest gripi, selle „vana hea“ ja igati kodustatud viiruse tuttava ning turvalise fassaadi tagant ei paista suure sotsiaalse düstoopia kõrvad.