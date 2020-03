Armastusest vihkamiseni tuleb samm ise astuda, aga kadedus on alati küljes kinni

Tellijale

Samal päeval – vaevalt see nüüd juhus sai olla – lugesin tutvustavat katkendit Dmitri Bõkovi uuest, alles ilmavalgust näinud raamatust „Nõukogude kirjandus. Müüdid ja kiusatused“, mille autor annab rahulolevalt ja autoriteetselt teada, et Dovlatov on viimaks võtnud sisse talle ande poolest sobiva koha kolmandas reas.

Dmitri Bõkov on suurepärane publitsist, ent ta ei suuda mõista, et tema väited tuginevad kesise kvaliteediga ekslikele tõenditele. Näiteks kirjutab ta: „Öelda, et Dovlatovi naljad läksid rahva sekka, oleks vale, sest need mitte ei läinud rahva sekka, vaid läksid tagasi sinna, kust need olid võetud. Paljud tema pajatused on tegelikult kirjanduslikult korralikult ümber töötatud anekdoodid. Mõnikord ka kehvemad, sest elus eneses olid need teravamad ja haaravamad. Kordan, kõigel sellel on igati õigus olemas olla. Võib-olla peabki olema. Pahaks läheb asi siis, kui seda hakatakse pidama loominguliseks pärliks.“