Marti Aavik: jääge negatiivseks!

Võib juhtuda, et viiruse teele saadakse lisaks karantiinile ka ravimist tõke. Kuna aega on vähe, on loogiline pöörata pilk otsivalt ravimite poole, mis on juba mingi muu tõve arstimiseks kasutusel ja mille varud maailmas on suured. Seepärast pole juhus, et USA presidendi pressikonverentsil räägiti neljapäeval ühest ravimist – võib-olla trumpiliku plähmerdamise ja piisava kinnituseta, ent mitte põhjuseta.