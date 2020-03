Keda testitakse ja keda mitte?

Perearstidele on antud juhised, kuid lõpliku otsuse langetab perearst ise, tundes oma nimistu patsiente, võttes arvesse patsiendi sümptomeid, üldist tervislikku seisundit ja kõiki kaasnevaid haiguseid.

Ennekõike testitakse vanemaealisi ja kroonilisi haigeid sõltumata vanusest, see tähendab, et põhjendatud juhtudel testitakse mis tahes vanuses inimesi, kui selleks on meditsiiniline näidustus.