Tallinna volikogu pitsitab halastamatult üürnikku

Tellijale

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kuulutas neljapäeval, et linn töötab välja abimeetmeid oma lepingupartneritele, et näiteks üürnikud eriolukorra ajal kuidagimoodi ellu jääksid. Aga päev varem teatas linnavolikogu kantselei Aia tänaval volikogu hoones asuva restorani Nonii juhile Julia Teemusele, et olgu üür makstud, sest võlaõigusseadus ei räägi koroonapandeemiast sõnagi.