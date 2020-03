Üllatavalt võimalik missioon: ajakirjanduse eesliinil kodukontorist

Hommikune Skype’i-koosolek on üks päeva tipphetki, nii tore on kuulata kolleegide häält. Hakkab tekkima rütm ja rutiin. Enam-vähem on juba teada, millal saab uusi nakatunute arve, millised on infograafikute põhjad. Vahepeal on vaja hinnata, kas järjekordne hirmpikk teadlase kirjutatud viiruselugu väärib tegemist, tõlkimist, väljamängimist.

On eriolukorra seitsmes päev, kodukontorit paar päeva enam. Eks kodukontoris ole varemgi tööd tehtud, aga praegu on erilisem. Naine on kodus, lapsed on kodus. Kaks tööd on kodus ja kaks kooli ka. Keegi on näljane, keegi tahab välja.

Õnneks tuleb kohe kevad, õitsvate õunapuude all on alati kergem. Aga kindel on, et sel aastal istutan Nõmme aialapikesele maha lillede asemel söögikraami ja kõikidest õuntest teen mahla.

Paar nädalat nii elada pole hullu, isegi põnev on, aga kuu-kaks? Ükskõik kui OK see olukord hetkel ka ei tundu, ootan ma tagasi vana maailma, vana normaalsust. Samas usun, et kodukontorid-koduõpe, e-poed, e-teater, e-kontsert, e-kino jms muudavad meie maailma ja meie tarbimiskogemusi ja kultuurikogemise ootusi.

Ma kujutasin ette, et jõuan vaadata filme, telelavastusi, lugeda, kodus suurpuhastust teha… Esimesed päevad kodukontoris on kui pidev tulekahju kustutamine, märksõnad on plaanide mitmekordne ümberkorraldamine ja suhtlemine-suhtlemine-suhtlemine (internet, Skype, telefon – geniaalsed leiutised!). Õnneks on laps täiskasvanu, nii et e-kooli mured jäävad minust eemale, seega saan täielikult pühenduda tööle (töönarkomaanina ma ei virise, pigem naudin), päeval paar korda kööki hüpata, et mängeldes lõuna-õhtusöök välja võluda, ka see mulle meeldib.

Ma annan endale aru, et suur osa sellest on minu praegustes oludes hoogu juurde saanud ärevushäirel. Aga ma tean ka, et ma pole ainus, kellel on kohati füüsiliselt raske – isegi, kui nad on n-ö noored ja terved inimesed. Vaimse tervise probleemid lükkuvad mõnes mõttes praegu üldise kriisi valguses tagaplaanile, kuid ometi on need hetkel paljudel inimestel vihasemad kui varem...

Mul on raske hingata. On õhtuid, kui ma pean lapsele unejutu lugemise lõpetama, sest lihtsalt õhku pole. Kuklas on pidevalt tagumas katastroofi eelaimdus ja isegi kui õnnestub keskenduda millelegi meeldivale (näiteks tööle!), siis see kuklatunne ei kao kuhugi. Ärevusefoon on pidev ja ümiseb kõrvus.

Maailm muutub, meie ka, usun, et paremuse poole. Mõttetu raiskamise ja ahnuse, looduse ja inimsuhete reostamise, piiramatu isekuse ja koostöövõimetuse võiksime jätta pandeemiaeelsesse aega. Elu on inimese jaoks kõige suurem väärtus, nii enda kui ka teiste oma. Liiga lühike niikuinii, sellepärast on just nüüd hea aeg mõtelda, kuidas seda kallist vara kõige paremini hoida!

Kuid pead norgu lasta ei tasu. Eesti inimesed on ikka keerulistes olukordades hakkama saanud. On südant soojendav näha, et olenemata mõneti hirmutavast eriolukorrast leiavad inimesed turvatunnet üksteises. Olgu selleks siis ema, õde või abikaasa.

Puhuti on tunda, et närvid on pingul, kodune kraaklus sõbrale küllamineku teemal jätkub ootamatult teravaks kujunenud Skype’i-vestluses. Mõlemad tasanevad kiiresti, aga pinge on õhus.

Ja siis avastan, et mind rahustavad imelikud asjad. Muidugi ärevuse maandamise klassikalised 5-4-3-2-1-tehnikad ja mediteerimine, aga ka fotode nägemine teistest inimestest kodukontorites paneb mingil põhjusel hinge laulma.

Muidugi ma annan endale aru, et suures plaanis pole interneti, teleka ja vee olemasolul kaks nädalat kodus püsimine mingi eriline kunsttükk (mõelge Siberile! mõelge sõdadele! jne), et see väike ebamugavus pole asigi, mille üle kurta tohiks, aga ometi tahab süda ja meel saada ka praegusel ajal pai.

On okei tunda hirmu, teadmatust, ärevust ja paanikat. On okei, kui sa oled ekstravert nagu mina ja sind lämmatab üksindus ja määramatus. On okei seda tunda ja seda tunnistada. Siis tõmbame hinge, surume jalad antud hetkesse – mis on harilikult üsna hea, erinevalt sellest katastroofistsenaariumist, mis kuklas peksab – ja läheme edasi. Üheskoos, aga praegu veel eraldi.

See ei pidanud nii minema. Ühel hetkel oli kogu toimetus tühi ja kõik olid kodus, sest hirmutava viirusega oli kokku puutunud väidetavalt mitu inimest. Paar neist istusid tööl minu kõrval ja mitu päeva. Targemad lahkujad võtsid kaasa kuvari, teised läksid selle järele päevi hiljem. Ajakirjanikule ei peaks kaugtöö ju olema midagi erilist. Sülearvutiga komandeeringus või õhtul kodus lugusid kirjutanud on paljud, lisaks on internetipõhine nii veebi- kui ka paber-Postimehe haldamine. Kõik on justkui olemas ja paljud on ka kodust asju teinud, aga kui kõik on korraga kodus, on olukord sootuks teine. Esimene päev kodutööl oli justkui esimene päev uuel töökohal: palju sebimist ja tegemist, nii et ei märka lõunat süüa ega koju minna, s.o teise tuppa teleka taha. Selg on valest töötoolist peagi kange ning kõnede arv päevas, nii suhtlusakendes kui mobiilis ületab kontori nädalahulka. Samas liiguvad asjad üllatavalt kiirelt, paljude inimestega suhtled rohkem kui kõrvuti tööl istudes ning head mõtted jõuavad realiseeruda kiiremini kui eales varem.

Kui see jama kord lõppeb, siis võiks sääraseid kodus töötamise nädalaid toimetuses veelgi teha.