Rahakambri võtmehoidja

Advokaaditöölt poliitikasse läinud Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde on mitmes mõttes eriline, lisaks taustale ka särava välimuse poolest – kuigi ka tema eelkäija Mario Draghi kandis ameti kohta tavatult häid ülikondi. Kui Lagarde’i eelmise nädala sõnavääratus Itaalia võlakirjade turul segadust tekitas, tundus mõnele, et liigagi eriline. Sel nädalal tuli ta lagedale hiiglasliku, 750 miljardi euro suuruse väärtpaberite ostu programmiga. See on märk rahamaailma mõjuvõimust – või mõne meelest hoopis otsakorral püssirohust.