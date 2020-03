Globaalne rahauputus rahustas turge

Pärast viimast kahte pöörast nädalat maailma börsidel rahunesid need üleeile-eile mõnevõrra maha tänu maailma riikide keskpankade sekkumisele turgudele ja valitsuste lubadustele majandus rahaga üle külvata. Tegemist on ilmselt siiski ajutise hingetõmbega.

Viimase kuu jooksul pole globaalsed aktsiaturud suutnud hoida ühte tõusu. Aktsiakauplejad hoiatavad, et niikaua kui pole märke, et pandeemia levik aeglustub, on kõik turu taastumised ajutised.

«Turg januneb meditsiinilise lahenduse järele,» ütles Financial Timesile Deutsche Banki strateeg Jim Reid.

«See on turg, millel pole mitte midagi, mis seda stabiliseeriks,» lausus The Wall Street Journalile investeerimispanga Charles Schwab globaalsete investeeringute pea­strateeg Jeffrey Kleintop. «Niikaua kui me ei näe juhtumite (Covid-19sse haigestunute arvu – toim) tippu, ei näe me ka tõenäoliselt turu põhja,» lisas ta.

Pandeemia esimesed mõjud on juba näha Ameerika Ühendriikide statistikas. Esimest korda töötu abiraha saajateks registreerunute arv tegi eelmisel nädalal suurima hüppe alates 2017. aasta septembrist. Kuid analüütikud kardavad, et lähinädalatel see arv kasvab.

«Kui me näeme, et terved majandused või terved populatsioonid lõpetavad tegevuse, on sellel massiivne majanduslik mõju ja mitte keegi ei tea, kaua see kestab,» ütles investeerimispanga State Street Global Advisors Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika turgude investeerimisstrateegia juht Altaf Kassam.

Euroopa Keskpank teatas öösel vastu neljapäeva erakorralisest võlakirjade ostu programmist, mille maht on 750 miljardit eurot. Programm on kavas lootuses, et see vähendab muret euroala kõige suurema võlakoormusega riikide pärast.

«Kindlus võlakirjaturul on peamine, sest koroonaviiruse tõttu näeme ilmselt laialdast eelarvemahu kasvamist,» ütles varahaldusettevõtte Newton Investment Management portfellijuht Paul Markham.