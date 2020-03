Professor Merits: kõigi testimine tekitab ainult infomüra

Sest meetod, mida kasutatakse, on väga-väga tundlik. See võib anda mõlemat tüüpi, nii negatiivseid kui positiivseid valetulemusi. Lugesin ühest artiklist, mis tundus väga mõistlik, et Hiinas saadi lihtsalt haigestunutega kokku puutunutelt proove võttes kuni 80 protsenti valepositiivseid vastuseid, sest näiteks viiruse kandjaga koos viibides saad sa ilmtingimata mingisuguse viiruselt pärineva geneetilise materjali saastuse. On suur šanss, et inimestelt, kes olid kuskil haigega kontaktis, on võimalik leida suurel hulgal viiruse osakestest pärinevat RNAd, mis on võib-olla inaktiveerunud viirus või lihtsalt nakatunud rakust pärinev mittenakkuslik materjal. Kui viirus püsib infektsioonivõimelisena mingil pinnal kaks päeva, siis ega ta sealt õhku haihtu. Ta lihtsalt enam ei tööta, aga geneetiline materjal on endiselt kättesaadav, nagu muumiatest DNA.

Ega kaks nädalat tagasi me ka täpselt teadnud, kui halb on olukord Euroopas. Oli näha, et eriti hea ei ole. Aga et see on sedavõrd halb, et meile tagasi tulevatest inimestest on nii paljud nakatunud, poleks mina küll osanud arvata. Arvasin, et need arvud on palju väiksemad.

Sel viirusel õnnestus erinevalt SARS-CoV-1st levida nii laialt sellepärast, et 84 protsendil juhtudest on selle sümptomid ebaspetsiifilised ja tagasihoidlikud. Inimesed Hiinas ei teadnud algul üldse, millega tegemist on, ja käitusid nii, nagu tavaliselt: võtame tableti paratsetamooli ja teeme oma tähtsad tööd ära. Kui uskuda viimaseid andmeid, siis selliste inimeste võime viirust levitada oli umbes kaks korda väiksem kui nendel, kellel olid selged tugevad sümptomid. Aga kuna neid [tagasihoidlike sümptomitega] inimesi oli palju kordi rohkem, siis 80 protsenti viiruse leviku eest vastutasid nemad.

See oli terviseameti vale ja ohtlik otsus testida ainult riskirühmasid. Siin tuleb aru saada kõige lihtsamatest asjadest. Kõigepealt: haigus nimega Covid-19 ei ole kerge, keskmine ega raske haigus. See on kõik kolm korraga, kuidas kellelegi. Ei ole olemas ühte Covid-19 riskirühma. On kaks riskirühma: need, kes selle haiguse all kannatavad, ja need, kes viirust levitavad. Kannatavad vanemad inimesed ja levitavad need, kes ei tea, et nad on haiged, või teavad, et nad on haiged, aga ei pea sellest midagi.

Probleem on selles, et me ei tea kõike täpselt, sest viimased kolm päeva ei ole meil adekvaatset informatsiooni, mis toimub.

Ja kolmas on puhtmajanduslik probleem. Inimene, kellel on diagnoositud Covid-19 haigus, loetakse tervenenuks, kui ta annab kaks negatiivset proovi vähemalt päevase vahega. Tüüpiliselt kulub 40 ja rohkem päeva enne, kui see juhtub. Kas on mõtet hoida inimest, kellel ei olnud Covid-19 haigust, karantiinis või isolatsioonis kaks-kolm nädalat? Mõelge, kui palju see töötu- ja haigekassale maksab!

Teiseks, mis mind väga häirib: kui inimesed ei tea, et neil on Covid-19 haigus, on neil raske jälgida enesekarantiini nõudeid. Kui ma tean, et mul on Covid-19, siis ma tean, kuidas pean käituma. Peale selle, ega diagnoosi teadmine iseenesest kedagi ravi. Aga diagnoosi saanud ja mittesaanud inimeste käitumine võib olla erinev. Kust me teame nii uue haiguse puhul, nagu COVID-19, et käitumise erinevused ei põhjusta peale viiruse leviku soodustamise veel mingeid probleeme? Räägitakse nooremate täiskasvanute rasketest haigustest. Kust see tuleb? Me ei tea. Informatsioon on vastuoluline.

Näen siin kolme tõsist probleemi. Esiteks, me ei tea, kus viirus on. Enamikul juhtudel on sellel viirusel võime olla ja pikalt püsida ning levida n-ö väikeses fookuses, näiteks Lasnamäe kortermajas või Kapa-Kohilas. Me ei saa sellest enne teada, kui kuskil haigestub mõni väga tundlik inimene. Seni püsib asi märkamata, piltlikult öeldes allpool radari vaatevälja. Aga siis [haigestunu ilmnedes] on asja kontrolli alla saada tohutult raskem. Lõuna-Korea probleemid algasid suhteliselt süütust ususektist. Viirusel oli piisavalt palju aega levida, enne kui talle järele saadi.

Olen sada protsenti nõus, et [sümptomite ilmnedes] tuleb testida inimesi, kes võivad sellest viirusest tõsiselt haigeks jääda ja surra. Kindlasti olen nõus sellega, et testida tuleb eesliinil olevaid inimesi, sest mitte ainult nende enda tervis pole ohus, vaid nad on ka potentsiaalsed superlevitajad.

Testida tuleb põhjendatud juhtudel ja ainult sümptomitega inimesi. Sümptomite all ei pea ma silmas, et ilmtingimata peab olema köha, nohu, läkastamine, kõrge palavik. Need võivad olla ka palju kergemad sümptomid. Aga sümptomid peavad olema, muidu ei ole võimalik midagi näha.

See, et lihtsalt lähen ja testin, ei anna midagi. See tekitab ainult infomüra ja kokkuvõttes võib juhtuda ükskõik milline halb stsenaarium. Kui inimene on valepositiivne, siis ta närvitseb ilmaasjata, hakkab ootama sümptomeid, siis hakkavad tema tuttavad midagi tegema ja siis läheb asi taevas teab kuhu. Ja kui inimene saab valenegatiivse tulemuse, läheb ta halvemal juhul näiteks seda koos sõpradega tähistama.

Siin tekib vastuolu. Kui inimene on kohusetundlik, isoleerib ta iseenda külmetushaiguse puhul ja lülitab end viiruse ülekandeahelast välja. Arvan, et praegu ongi 90 protsenti ja rohkemgi kõikidest külmetushaigustest lihtsalt külmetushaigused. Kui vastutustundlik inimene istub kodus rohkem kui sümptomite möödumiseks või tervenemiseks, on aega vaja lihtsalt sellepärast, et ta on vastutustundlik ega tea [kas tal on Covid-19], läheb see meile maksma päris kõvasti. Kui inimene läheb aga tööle pärast sümptomite kadumist ega tea [kas tal on Covid-19], on ta jällegi vastutustundetu. Selline olukord ei saa olla ratsionaalne.

Ega me kõigi Eesti inimeste testimisega selles plaanis midagi päästaks, et see raviks kõike. See maksab sada miljonit eurot. Oletame, et meil on selleks võimalus, siis mis me sellest võidaksime? Et kogume kõik haiged kokku ja saadame Naissaarele? Olgu. Aga kas me sellega viiruse likvideerime? Kõigepealt saadaksime sinna valepositiivsete tulemuste tõttu viis korda rohkem inimesi, kui vaja. Valenegatiivid jääksid ju alles. Nii et seda kõike tuleks korrata veel kaks või kolm korda. Kokkuvõttes tuleks see võib-olla odavam kui need kaks miljardit eurot kahjusid, millest räägime, aga see on lihtsalt teostamatu, nii et selle üle pole mõtet isegi spekuleerida.

Mis oleks siis tõhusaim lahendus?

Oletan, et karantiin ja sotsiaalne distantseerumine, mis on eestlastele tunduvalt lihtsam kui itaallastele või aafriklastele, on tõenäoliselt mõjuvad abinõud. Need peavad mõjuma ka siis, kui me ei testi üldse mitte kedagi.

Sellist meetodit kasutati juba keskajal katku ja rõugete leviku pidurdamiseks. Ei teatud tol ajal mikroobidest, viirustest ega bakteritest mitte midagi. Midagi ei diagnoositud, aga teame, et see meetod töötas.

Küsimus on selles, kui kaua peame karantiini ja distantseerumist hoidma. Kui reedesed arvud, kuusteist uut Covid-19 juhtumit, oleks võetud kõikide haigete pealt, siis ma ütleks, et hakkame juba võitma. Võib-olla ongi nii? Mine võta kinni! Teisalt käivad kõlakad, et Saaremaal on 10 000 nakatunut. Aga võib-olla ongi nii? Ülimalt vähetõenäoline, aga täpselt me ei tea. Peaksin esmaspäeval osalema komisjonis, kes annab peaministrile nõu, aga mis nõu ma annan, kui mul sellist olulist informatsiooni ei ole?

Eile avati esimesed drive-in koroonaviiruse proovivõtmispunktid Tallinnas ja Tartus. Lähipäevil avatakse testimispunktid ka Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas, Paides ja Kohtla-Järvel. FOTO: Tairo Lutter

Meil ei tasu olla naiivsed. Ma ei usu, et see viirus ära kaob. Eestist saame selle tõenäoliselt ainuüksi karantiiniga välja, kui me seda tõsiselt järgime. Aga inimesed hakkavad mingil ajal sellest väsima ja kui neil pole informatsiooni, siis keegi kindlasti käitub kuidagi valesti. Viirusel on kahjuks komme kõik nn augud, mis talle jätame, üles leida ja ära kasutada.

Nii et viirus tuleb tagasi?