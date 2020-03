Mida teha börsikrahhi ajal?

Investorid on erinevad, erinevate strateegiate ja erinevate käitumiste, erinevate närvikavadega. Kui börsid kukuvad nii kiiresti nagu need on viimastel nädalatel kukkunud, on loomulik ka investorite hirm ja paanika.

Ent senine ajalugu on näidanud, et kui maailmamajandus kasvab, suureneb pikas perspektiivis ka ettevõtete kasum. Tõsi, kõik ettevõtted alati ei kasva. Nad ei pruugi kasvada isegi majanduskasvu ajal, sest konkurentidel on paremad tooted või teenused, ettevõttel pole kõige õnnestunumalt valitud juht või mingil muul põhjusel, ja minna isegi pankrotti.

Kui soetame mingi ettevõtte aktsiaid, siis tegelikult ostame õiguse osale selle ettevõtte kasumist kogu selle aja jooksul, mil meil need aktsiad on. Laiapõhjalise indeksifondi või börsil kaubeldava indeksifondi (ETF) osakuid ostes omandame osaluse kõikide suuremate ettevõtete kasumist.

The New York Timesi majandusajakirjanik Neil Irwin kirjutas, kuidas on lihtsam säilitada külma närvi ajal, kui näed, et sinu säästud kiiresti kokku kuivavad.

Tavaliselt müüvad väikeinvestorid siis, kui aktsiate või fondiosakute hind on kukkunud, ning ostavad siis, kui aktsiate hind on kõrge, ehk tegutsevad täpselt vastupidi soovitatavale. Parim näide tiputasemelt ostmise kohta on bitcoin, mille sajad eestlased avastasid 2017. aasta novembris-detsembris, mil krüptoraha hind kerkis rekordtasemele, kust mõni kuu hiljem ka maha prantsatas.

Üks Eesti tuntud inimesi kirjutas hiljuti sotsiaalmeedias, et tema müüs kohe kriisi alguses kõik oma aktsiad ära. Pole teada, kas tal on väga hea tunnetus või tal lihtsalt vedas, aga tavainvestoritel, tegelikult ka enamikul professionaalsetel investoritel, õnnestub väga harva õiget hetke tabada.

Majanduslanguse ja -kriisi ajal pankrottide arv kindlasti suureneb, mistõttu ongi mõttekas portfell hajutada. Vähem kogenud investoritel on soovitatav üksikaktsiate asemel investeerida laiemapõhjalistesse investeerimisfondidesse.

Aga nagu me näeme, aktsiate hinnad ehk summad, millega investorid saavad osaluse ettevõtete tulevases kasumis, võivad väga palju kõikuda. Need ajad tuleb lihtsalt üle elada.

Legendaarne investor Warren Buffett on toonud siin võrdluseks kinnisvara. Sa ei hakka ju oma korterit või maja kohe müüma, kui kinnisvara hinnad on langenud! Miks peaks siis seda tegema aktsiate puhul?

USA tugevam kui teised

Mis saab edasi? Kas ja millal me sellest kriisist välja tuleme? Praegu on nii palju ebamäärasust, et on veel väga vara pakkuda, millal tuleb lahendus.

Kenneth Rogoff FOTO: scholar.harvard.edu

Harvardi ülikooli majandusprofessor Kenneth Rogoff, kes on uurinud maailmamajanduse tõuse ja langusi läbi sajandite, ütles, et mõned asjad on siiski enam-vähem kindlad. Tema sõnul on globaalse majanduslanguse tõenäosus vähemalt 80 protsenti, selle põhiraskus langeb Hiinale ja ilmselt saavad tugevasti kannatada ka teised arengumaad.

Võrreldes teiste riikidega on Ameerika Ühendriigid Rogoffi sõnul heas seisus ning dollarist on taas saanud n-ö turvavaluuta.

Buffett on öelnud, et ahne tuleb olla siis, kui teised kardavad, ja kartlik siis, kui teised on ahned. Võib arvata, et praegu oleks ilmselt varavõitu olla ahne, sest mõningale stabiliseerumisele vaatamata ei hakka turud enne tõusma, kui hakkab tulema positiivseid uudiseid koroonaviiruse rindelt.