Kristi Vinter-Nemvalts: aeg, mil oleme kõik ühtaegu õpilased ja õpetajad

Kuigi üleminek koduõppele on olnud ootamatu ning kõigilt osapooltelt suurt pingutust nõudev, on nädal pakkunud ka palju näiteid kasulikest praktikatest, kirjutab haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Nüüd, mil esimene distantsõppenädal selja taga, on kindlasti kõigil elu- ja koolikorralduse muutusest tingitud emotsioone rohkesti. On neid, kelle koormus on kahe- või mitmekordistunud, on neid, kes on tulnud enneolematult leidlikele lahendustele ja kõik sujub ladusalt, on neid, kes asunud eriolukorra blogi pidama ning oma kogemusi teistele jagama. Kindel on see, et jätkuvalt vajab läbi mõtlemist õppetöö korraldus, kõige paremini toimivate virtuaalsete keskkondade valik, õppimise ajaline organiseerimine ja palju muud.

Ühte võib aga juba praegu öelda: õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on olnud uskumatult tublid! On südantsoojendav kuulda, näha ja lugeda, kui abivalmid ning üksteist toetavad on meie õpetajad ja haridustehnoloogid, kuidas lapsevanemad oma igapäevaelu õppimise vaatest ringi korraldavad ja kui püüdlikud on õpilased.

On täiesti selge, et mõne päevaga kogu õppetöö distantsõppele üleviimine on väljakutse nii riigile, koolipidajatele, koolijuhtidele, õpetajatele kui ka õpilastele. Sama enesestmõistetav on see, et tagasilöögid on alguses paratamatud. Seetõttu võtkem ja andkem selle kõigega kohanemiseks aega. Praegu on õppekava täitmisest ja õpitulemustest olulisem mõelda sellele, kuidas õppida ja õpetada.

Selleks, et kõik saaksid uuel viisil korraldatud õppetöösse rahulikult, ilma sooritushirmuta sisse elada, soovitame koolidel hoiduda vähemalt esimesel kahel nädalal numbrilisest hindamisest. Suunake hinnete panemise asemel tähelepanu õppekorraldusele ja uues olukorras toimetulekule. Sõnaline kujundav hindamine on praegu sobivaim tagasisidestamise ja motiveerimise viis.

Kindlasti vajab hoolikat tähelepanu lapsevanematelt ja õpilastelt tulev tagasiside – usun, et õpetajad saavad seda viimastel päevadel rohkem kui tavaliselt terve õppeaasta vältel kokku. See on väärtuslik informatsioon, mida tasub anda ja vastu võtta ka edaspidi. Kui märkate õppetöös takistusi, proovige selgitada, mis on nende taga ja mis aitaks edasi. Ükski õpetaja ei saa olla ööpäev ringi kättesaadav, kuid teie tagasisidet arvestatakse ning koos töötades jõutakse lahendusteni, mis kõigi asjaosaliste jaoks kõige paremini toimivad.

Juba eelmise nädala lõpus jõudis meieni häid praktilisi näiteid sellest, kuidas ja millist tagasisidet on mõistlik süsteemselt koguda. Näiteks on õpetajatega tehtud kokkulepe määratleda konkreetne aeg, mis õpetaja arvates õpiülesande täitmisele kulub, ning õpilastel palutud anda individuaalselt tagasisidet, kui palju ülesande tegemisele tegelikult kulus. Kui tagasisidet annavad kõik või enamik õpilastest, tekib sellest hea ülevaade, milline on tegelik töökoormus nii õpetaja kui õpilase vaatest.