Eeva Talsi ja ansambli Curly Strings uusim laul «Mind nad kätte ei saa» on varasematest tublisti isiklikum ning kõneleb märtsiküüditamise päeval juhtunust. FOTO: Sille Annuk

Ansambel Curly Strings annab märtsiküüditamise mälestuspäeval välja uue laulu ning muusikavideo, mille sisuks on Eeva Talsi suguvõsas perepärimusena talletatud sündmused. «Laulusõnad põhinevad tõestisündinud lool ja usun, et see puudutab,» rääkis viiuldaja ja laulja.