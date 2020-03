Kultuur maailmas BC ja AC

Tellijale

Sellise uue ajaarvamise pakub välja üks Ameerika Ühendriikide enim globaliseerumisest kirjutanud autoreid Thomas Friedman. 2004. aastal ilmus temalt raamat «Maailm on lame» («The World Is Flat»), kus ta kirjeldas maailma riikide üha tihedamat vastastikust seotust (interconnectedness). Facebook oli just sündinud, nagu ka Skype, iPhone oli aga vaid Steve Jobsi peas. (Tasub meenutada, et raamat ilmus pärast 2001. aasta 11. septembri terrorit, misjärel kehtestati kogu planeedil uued turvameetmed ja eraldatuse aste tõusis märkimisväärselt – N. R.)