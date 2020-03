Tellijale

Euroopa Komisjon teatas reedel, et teeb ettepaneku aktiveerida stabiilsuse ja kasvu pakti eelarveraamistiku üldine vabastusklausel­­­ – inimkeeli öeldes, vähendada takistusi puudujäägiga riigieelarve koostamisele. «Tegime ettepaneku lõdvendada eelarvereegleid nii palju kui võimalik, et riikide valitsused saaksid toetada kõiki: tervishoiusüsteeme, töötajaid ja inimesi, keda kriis on rängalt mõjutanud,» ütles komisjoni president Ursula von der Leyen. Ettepaneku peab heaks kiitma ELi nõukogu.