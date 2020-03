Milo Đukanović: Venemaa ja serbia natsionalism püüavad käsikäes Montenegrot kontrollida

Tellijale

Montenegro on teatavasti ELiga liitumiskõnelusi pidavate riikide seas liider. Me oleme avanud 32 läbirääkimiste peatükki kokku 33st. Aga ma pean tõesti ütlema, et märkasime selgelt kogu protsessi aeglustumist eelmise Euroopa Komisjoni ametiperioodi teisel poolel.

See protsessi aeglustumine tõi kaasa negatiivseid tagajärgi. See kindlustas nendele riikidele, keda me diplomaatilises žargoonis kutsume kolmandateks osapoolteks, võimaluse kasutada ruumi, mille neile jättis Euroopa Komisjoni tegevusetus. Nad kasutasid seda senisest intensiivsema kohalolu loomiseks Lääne-Balkanil ning kindlaks tegemiseks, et need riigid on nende huvisfääris, rõhutades, et nende riiklikud väärtused on vastuolus Euroopa väärtustega.