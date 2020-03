1 euro. 20 minutit. Eesti teadlased loovad uut viirusanalüüsi

Tellijale

Analüüsis on neli etappi. Kõigepealt võetakse vatitikuga ninaneelust kaabe, proov viiakse laborisse. Sellest eraldatakse geneetiline materjal, antud juhul RNA, millest tehakse omakorda DNA koopia. Neljandas etapis kasutatakse polümeraasi ahelreaktsiooni (geneetilise info paljundamise viis – toim), et võimendada proovist saadud geneetiline info üles, et see lõpuks analüüsi vastusest positiivse või negatiivsena välja lugeda.