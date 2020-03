Hakkar The Soulflayer lehvitab videomängus World of Warcraft oma tõvekülvavaid tiibu. FOTO: Videokaader

Me oleme seda kõike juba näinud. 15 aastat tagasi laastas maailma surmav epideemia. Ainus põhjus, miks see ei muutunud ajalehtede ning uudistesaadete põhiteemaks, oli see, et hirmsa veretõve ohvriks langesid videomängu World of Warcraft asukad.