Igasugune elukorraldus toodab protesti. Isegi kui suudetaks maa peale luua ideaalne riik/ühiskond, siis alati leidub vähemalt viis protsenti neid, kes sooviks toimuva vastu protesteerida. See pole hea ega halb, vaid lihtsalt on nii. Inimloomus on selliselt ehitatud. Kuna meie ei ela ideaalses ühiskonnas, siis on protestijate osakaal ilmselt suurem.