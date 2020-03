Katrin Tiidenberg: üksildusest ja internetist

Juba mainitud seltskonnatšättidel on peale sotsiaalpsühholoogilise kasu veel üks tähtis funktsioon. Praegu on infot palju ja kohati on keeruline otsustada, mis on oluline. Väidetavalt on Facebook moderaatorid nakkuseohu vältimiseks koju saatnud, aga nemad ei saa ettevõtte intellektuaalse omandi ja turvaküsimuste tõttu kodustes arvutisüsteemides tööd teha. Nii on sisu modereerimises praegu suurem osakaal algoritmidel, mis pole selles vallas siiani inimestega võrreldaval tasemel. Selge on see, et meie sõbrad ja tuttavad internetis paiknevad üsna erinevates inforuumides. Avatud suhtluskanalid eri gruppidega tagavad mitmekülgsema ülevaate olukorrast, aitavad riske paremini mõista ning oma käitumist arukamalt planeerida. Seejuures on viimasel paaril aastal sageli kirjeldatud digipädevused, nagu allikakriitilisus või «kontrolli, enne kui jagad», jätkuvalt ja eriti tähtsad. Lisaks on väikesed, olemasolevail sõprus-, ning peresuhetel põhinevad grupid paremad kui suured ja avatud teemagrupid. Suurtes gruppides ei võta paljud, enamasti just hästi informeeritud inimesed üldse sõna, vestluse toon muutub kiiresti ebameeldivaks, need on haavatavad manipulatsioonile, väärinfole ja trollimisele.