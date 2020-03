Andre Veskimeister: e-kaubandus kui majanduse päästerõngas

Tellijale

Ikka kipub olema nii, et kui kusagil sulgub uks, siis avaneb aken. Keerulised ajad majanduses seavad praegu äridele enneolematuid väljakutseid. Õnneks leidub Eestis hulganisti tublisid tegijaid, kes suudavad raske olukorraga kohaneda ning oma müügi e-kanalisse suunata. Lisaks ellujäämisele võib kogu toimuva keskel avastada, et mõnikord on aken hoopis suurem kui uks.