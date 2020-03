VIDEO. Treeni, muidu lähed hulluks!

Milles me elame? Suures isolatsioonis. Kõik meelt lahutavad tegevused on stepslist välja tõmmatud, inimesed istuvad kodus nagu vangis. Stress kuhjub, energiatase kukub kolinal, midagi tuleb kiiremas korras ette võtta! Treener Egle Eller-Nabi leiab, et hullus olukorras päästab meid ainult treening. Iga viimane kui laiskvorst peaks praegu tervise hoidmiseks liikuma hakkama.

Endine tipptasemel bikiinifitnessi atleet Egle Eller-Nabi on siiani superkehaga. Tema teine, vähemalt sama kõva kaubamärk on optimism – hea tuju ei näi teda iial maha jätvat. Lisaks on kahe lapse ema haruharva haige. Kõigi kolme omaduse taga peitub treening.

Egle Eller-Nabi pani Arteri lugejate jaoks kokku superharjutustest kava. Videojuhistega. FOTO: Erakogu

«Praegu on aeg, mil me lihtsalt peame midagi tegema!» ütleb Egle emotsionaalselt. Tema sõnul tuleb just nüüd ka põlistel trennivihkajatel jalad kõhu alt välja sirutada, sest muidu lihtsalt ei pea stressikoorma all vastu! Mure murrab tugevaimagi, kui pole võimalik end välja elada. «Stressi ei tohi enda sees hoida, see tuleb välja elada! Mõju vaimsele tervisele on muidu väga kiire ja hävitav,» kinnitab Egle.

Tõhus stressitapja

Mis on inimese esimene reaktsioon ootamatule stressorile? Masendus. Pinge ületab taluvuspiiri, kohe ohustavad ärevus, depressioon ja muud vaimsed mured. Kui lõigatakse ära osa vabadusi-võimalusi, langevad käed jõuetult rippu. Enam ei taha ega jaksagi midagi teha. Passiivseks jäämine tundub hetkes lihtsam valik, aga pikas perspektiivis on see väga ohtlik!

«Positiivsust hoida on väga tähtis ja see vajab teadlikku pingutust,» teab Egle. «Minu meelest on kõige lihtsam viis sport. Liikumine tagab igal juhul positiivse meelestatuse. Sel ajal sa lihtsalt ei saa mõelda muremõtteid. Seega pea puhkab ning treening mõjub nagu meditatsioon. Aju puhkab. Keha saab pinged välja rassida. Sa ei mõtle, mis maailmas toimub, see on sinu enda aeg. Ammu on tõestatud, et depressioonikalduvusega inimesi aitab trenn, aga see aitab ka kõiki teisi.» Samamoodi on teada, mis toimub treenija kehakeemias: verre tulvavad endorfiinid, eneseületus ja pingutus tekitavad rahulolutunnet ja mõnus väsimus võtab maha soovi mureuudistes tuhnida.

«Meie väljaskäimised on praegu väga piiratud – treening annab paljudele hea väljaelamise ventiili. Igaüks saab ise endale aktiivse liikumisega rõõmuhetki tekitada.»

Kortisoolisisaldus on neil päevil Eestis kõigil kõrge. «Stressihormoon pole läbinisti halb hormoon,» selgitab Elge. «Mingitel hetkedel elus on see kasulik ja vajalik, aga stressi pikaajaline kõrgendatud seis nõrgestab otseselt immuunsüsteemi. Tuleb leida viise, mis aitavad stressi alla viia. Sobib nii trenn kui ka hea raamatu lugemine. Ka selleks pole ju paljud aega leidnud, sest elu oli liiga kiire. Vaata, millega sa oma vaimu toidad, kas ainult hirmu tekitavate uudistega? Samamoodi tuleks suheldes tähele panna, mida sa ise teistele jagad, kas paanikat või positiivsust. Keha võtab kõik kinni, mille suust välja ütleme. Ta reageerib hirmule. Ära ole see, kes lisamuret tekitab ja ärevust paljundab. Ole see, kellest ka need, kellel on raske, saaks positiivsust ammutada.»

Plangus samm ette ja kerepööre põlve suunas - vaata Egle Eller-Nabi loodud superharjutuskava videojuhistega loo lõpus! FOTO: Renata Nabi

Parandab immuunsust