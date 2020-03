Maarja Vaino: koroona ja ülekuumenemine

Sügisel 1939 ilmus A. H. Tammsaare viimane romaan «Põrgupõhja uus Vanapagan». Kuna see oli üle pika aja uus teos tema sulest, tundis ajakirjandus värske raamatu vastu suurt huvi. Ühe ajakirjaniku küsimuse peale vastas Tammsaare nüüdseks romaani iseloomustamisel palju kasutatud laused: «Võib-olla küll, et esiotsa lugejale paistab, et kirjanik on hull, kuid niipea, kui ta edasi loeb, leiab ta, et ta ise on hull. Ja kui ta veel edasi loeb, siis näib talle, et terve maailm on hullunud!»