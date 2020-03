Tellijale

Uskumatu, aga ikka leidub neid, kes rahvuslikku muret pättusteks ära kasutavad. Raadios hoiatati libadesinfitseerijate eest, kelle ainus eesmärk on välja uurida, millal inimesed kodus pole, et siis nende maine vara «töötlemiseks» minema kolida. Lõunaeestlastega need trikid ilmselt läbi ei läheks, sest külade kohal hõljub karge hõl’ovahõng ja eetrimüüjate varud kahanevad kiiremini kui kevadine lumi, sest ees terendavad tarneraskused. Kiirustage, seltsimehed paniköörid!