ROKi liige: Tokyo olümpiamängud lükatakse edasi

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) liige Dick Pound ütles, et tänavu suvel toimuma pidanud Tokyo mängud on edasi lükatud, vahendab USA Today.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) juhatus kogunes pühapäeval kriisikoosolekule, et arutada koroonaviiruse hirmus 2020. aasta Tokyo olümpiamängude toimumise küsimust. Mitmete riikide alaliidud on ROKi survestanud tiitlivõistlusi kas edasi lükkama või sootuks ära jätma. Kanada olümpiakomitee teatas koguni, et kui olümpia tänavu toimub, siis nende sportlased mängudel ei osale.

ROKi president Thomas Bach on jätkuvalt seda meelt, et mänge ära ei jäeta, küll tunnistasid olümpiaisad esimest korda avalikult, et tiitlivõistlused võidakse lükata hilisemaks. «Olümpiamängude ärajätmine ei lahendaks ühtegi probleemi ja purustaks 11 000 sportlase olümpiaunistuse. Seetõttu pole see päevakorras,» teatas Bach.

Thomas Bach. FOTO: Mike Egerton/PA

Samuti ROKi juhatusse kuuluv Dick Pound sõnas seevastu eile, et mängude edasilükkamine on juba otsustatud. «Tokyo olümpia ei alga 24. juulil, aga otsused tulevad sammhaaval,» sõnas ta. Endine Maailma antidopinguagentuuri juht lisas, et usutavasti peetakse suveolümpia hoopis järgmise aasta suvel ning edasi lükkamise detailid selguvad järgmise nelja nädala jooksul.

ROKi ametlik seisukoht on aga jätkuvalt, et olümpiamängude tühistamine ei ole laual ning hetkel on kõigest alustas läbirääkimisi kõigi huvitatud osapooltega, et kujundada järgneva nelja nädala jooksul hinnang ülemaailmsele terviseolukorrale ja selle mõjule olümpiamängudele, sealhulgas edasilükkamise variandile.

Kui Tokyo mängud lükatakse ikkagi edasi, oleks tegemist pretsedendiga. Tõsi, ajaloost leiab ka kolm näidet, kui mängud on sootuks ära jäetud, seda 1916., 1940. ja 1944. aastal. Põhjusteks mõistagi maailmasõjad.