Maailma valitsejate pidu Davosis kihab prostituutidest

Tellijale

Just sellise pildi maalib eilses The Timesis avaldatud ning eile õhtul Briti telekanalis Channel 4 eetrisse läinud ajakirjanduslik uurimisprojekt. See viidi läbi kahe kuu eest Davosis, kuhu oli Maailma Majandusfoorumile kokku sõitnud 3000 kutsutud võimukandjat, juhtivat ettevõtjat ja aktivisti, nende seas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Rootsi kliimavõitleja Greta Thunberg.