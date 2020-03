Simo Soolo: suhtluskord lapsega – mida teha eriolukorras?

Tellijale

Eriolukord on toonud kaasa märkimisväärseid suhtluspiiranguid. Mida teha, kui lapsel on tulemas suhtluskord teise vanemaga? Lühike vastus vanematele on: hoidke tervist, hoidke suhteid!

Laste huvid on kaitstud siis, kui lapsevanemad saavad omavahel läbi. Seega tasuks alustuseks teise vanemaga realistlikke võimalusi arutada. Vältida tuleks ultimaatumite esitamist, need ei toimi. Kui seda teeb veel jõupositsioonilt vanem, kelle juures laps viibib, on see kõigile kahjulik.