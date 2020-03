Nobeli laureaat: pandeemia möödub arvatust varem

Levitt alustas Covid-19 ülemaailmsete juhtumite andmete analüüsimist jaanuaris ja ennustas täpselt, et Hiina.

Nüüd ennustab ta viiruse samasugust kulgu ka Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas.

Kuigi paljud epidemioloogid hoiatavad miljonite surmade eest ja kuid või isegi aastaid kestvate katkestuste eest ühiskonna toimimisel, märgib Levitt, et andmed ei toeta nii musta stsenaariumi. Seda eriti piirkondades, kus on rakendatud vajalikke sotsiaalse distantseerimise meetmeid.

Levitt märkas, et Hiinas oli 31. jaanuaril Covid-19 tagajärjel 46 uut surma, päev varem oli surmajuhtumeid olnud 42.

Kuigi surmajuhtumite arv suurenes, oli kasvu kiirus hakanud aeglustuma. Seetõttu oli tema sõnul kasvu aeglustumine palju kõnekam kui uute juhtumite arv iseenesest. See oli teadlase hinnangul märk sellest, et puhangu kulg hakkas muutuma.

«See viitab, et surmade arvu kasv aeglustub veelgi järgmisel nädalal,» kirjutas Levitt 1. veebruari raportis. Nagu Levitt oli ennustanud, hakkasidki surmajuhtumid iga päevaga kahanema.

Kolm nädalat hiljem märkis Levitt, et viiruse levik on jõudnud Hiinas haripunkti, ja ennustas, et Covid-19 juhtumite koguarv jääb Hiinas umbes 80 000 juurde 3250 surmajuhtumiga.

Eilseks oli Hiinas tuvastatud Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel 81 603 juhtumit ja 3276 surma. Kuigi iga päev teatatakse kümnetest uutest nakatumistest, on nädala jooksul nakatunud riigisiseselt teadaolevalt vaid üks inimene. Ülejäänud juhtumid on riiki sisse toodud.

Nüüd näeb Levitt sarnaseid pöördepunkte ka teiste riikide juures, seda isegi paikades, mis ei kehtestanud sama karme piiranguid kui Hiina.

«On selgeid märke aeglustunud kasvust,» lausus Levitt.

«Tegelik olukord ei ole kaugeltki nii hull, kui seda näidatakse,» lausus Stanfordi ülikooli biofüüsik Michael Levitt.

Näiteks Lõuna-Koreas on iga päev teateid uutest juhtumitest, kuid nakkusjuhtumite igapäevane kasv on aeglustunud ja jääb nüüd alla 200. See näitab, et puhang hakkab raugema.

Iraanis oli uute juhtumite päevane arv eelmisel nädalal suhteliselt stabiilne, langedes eelmisel esmaspäeval kinnitatud 1053 juhtumilt pühapäeval kinnitatud 1028 juhtumini. Kuigi Iraanis on endiselt palju uusi juhtumeid, näitab Levitti sõnul muster seda, et puhangu selgroog on murtud.

Itaalia on aga endiselt puhangu kasvufaasis. Seal registreeriti eelmisel nädalal kõige suurem juhtumite kasv maailmas.

Hiina üritab nüüd pidurdada nakkuse uut lainet, mis ähvardab tulla riiki välismaalt. Ka teistel riikidel seisab ees samasugune probleem.

Levitt teadvustab, et arvud on pisut segased ja paljudes piirkondades on testimise puudulikkuse tõttu juhtumite tegelik arv ametlikest andmetest kõrgem. Kuid isegi mittetäielike andmete põhjal tähendab juhtumite püsiv langus, et tegu ei saa olla ainult veaga arvudes, märgib ta.

Ka surmajuhtumite arvu trajektoor toetab Levitti sõnul tema leide, kuna järgib sama trendi, mis kehtib ka uute juhtumite puhul.

Samuti aitavad tervikpildi loomisele kaasa isoleeritud keskkondadest saadud andmed. Näiteks ristluslaeval Diamond Princess registreeriti 3711 pardalviibija hulgas 712 nakatumist ja kaheksa surmajuhtumit.

Ristluslaeva juhtum aitas uurijatel hinnata surmajuhtumite võimalikku arvu täielikult nakatunud keskkonnas. Näiteks näitas Diamond Princessilt kogutud informatsioon, et nakatunud isikutel on järgmise kahe kuu jooksul kaks korda suurem tõenäosus surra.

Enamik inimesi on siiski kahe kuu lõikes äärmiselt madala suremuse riskiga, seega jääb see risk ka kahekordistudes väga madalaks.

Oluline on end gripi vastu vaktsineerida, sest koroonaviiruse epideemia, mis puhkeb gripihooaja keskel, koormab palju tõenäolisemalt üle haiglad ja suurendab tõenäosust, et koroonaviiruse juhtumid jäävad märkamata. Levitt lisas, et ilmselt oli see ka üks faktor Itaalias, kus on tugev vaktsiinivastane liikumine.

Teadlase sõnul peaks praegune eesmärk olema parem varajane tuvastamine, seda ehk mitte ainult testimise, vaid ka kehatemperatuuri mõõtmise teel. Samuti rõhutab ta kohese sotsiaalse isoleerimise vajalikkust.

Kuigi Covid-19 suremusprotsent paistab olevat märkimisväärselt kõrgem kui gripil, märgib Levitt, et «tegu ei ole maailma lõpuga».