Meie tõrjumatutest mälestustest

Rahvusvaheliselt tuntud eesti kirjanik ja dokumentalist Imbi Paju on oma raamatutes ja dokfilmides meie lähiajalugu tutvustanud üldinimlikult arusaadavalt ja meeldejäävalt. Tema raamat «Tõrjutud mälestused», mis oli Soomes aastaid bestseller, ilmub seal uuesti tänavu kevadel nüüdis­klassika sarjas. Briti ajakirjanik Edward Lucas on öelnud, et «Tõrjutud mälestused» valgustab läbi pimedad hooned, et need saaks täidetud päikesevalgusega.