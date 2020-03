Kahe kümnendi taguse idee uus start

Oma karjääri edu valemiks peab Even Tudeberg suurt võidujanu. FOTO: Stanislav Moshkov/Ajakirjade Kirjastus/Scanpix FOTO: Stanislav Moshkov/Ajakirjade Kirjastus/Scanpix

EOK asepresidendiks kandideeriv endine laskesuusaliidu president Even Tudeberg leiab, et praegu on Eesti spordis revolutsiooniline olukord, mis loob hea võimaluse spordisüsteemi sisuliseks arenguks. Väga suure tõenäosusega jätkab EOK presidenditoolil teist ametiaega Urmas Sõõrumaa. Presidendikandidaatide esitamise järel oli tema edu konkurendi Tõnu Tõniste ees 55 häält. Seda on palju.