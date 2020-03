Tellijale

Sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar osutas, et Padar esindab teist väärtusruumi kui praegune riigikogu esimees Henn Põlluaas.

«Viimane aasta on kahjuks näidanud, et tükati on Põlluaas riigikogu eesotsas esindanud pigem oma erakonda kui parlamenti tervikuna,» märkis Saar.