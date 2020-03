Ettevõtja küsib kriisilõpuplaani

Tellijale

Teisisõnu häirib Mäeotsa enim see, et me ei tea, kuhu me liigume. «Tunne teadmatuse ees on väga halb. Aga eriti halb on see ettevõtete juhtidele, kelle selja taga on sadu lojaalseid töötajaid ja nende peresid,» rääkis Mäeots, kes jõudis mullu Eesti parima juhi valimisel kolme hulka.