Suvine spordipidu lükkub edasi

Õnneks ei purustata sellega 11 000 sportlase unistusi, kes pidid just tänavu suurimal spordipeol osalema. Seda kinnitas ka Jaapani peaminister Shinzō Abe. «Palusin ­ROKi presidendil Thomas Ba­chil mängud aasta võrra edasi lükata ja ta oli 100 protsenti nõus,» sõnas Abe. Sellega välistatakse võimalus, et korduks Esimese ja Teise maailmasõja olukord, kus jäid kolmed mängud sootuks pidamata.

Võistluste korraldajate ja ROKi ühises teates seisis: «Haiguspuhangu ettearvamatu ja väga suure leviku tõttu on olukord maailmas muutunud kriitiliseks. Esmaspäeval teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et Covid-19 pandeemia kasvab üha. Viirusega on nakatunud üle 375 000 inimese ja see arv kasvab iga minutiga.