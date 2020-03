Riigi nõue surub toidutootja põlvili

Tellijale

Tartu Agro juht ja omanik Aavo Mölder nimetab seda taasiseseisvunud Eesti üheks jaburamaks vaidluseks. Lühidalt kokku võttes on lugu järgmine. 2000. aasta suvel andis riik Tartu Agrole 25 aastaks põllumaa rendile. Neli aastat hiljem astus Eesti Euroopa Liitu ja meile hakkasid kehtima liidusisesed konkurentsireeglid. 2014. aastal sai Euroopa Komisjon kaebuse, et Tartu Agrole renditud maa eest võidi küsida liiga madalat hinda (alla turuhinna), mis on liidu konkurentsireeglitega vastuolus. Komisjon asus asja uurima ja leidis aastaid hiljem, tänavu jaanuaris, et tõepoolest, Eesti valitsus on küsinud Agrolt liiga vähe raha, pakkudes sellega erafirmale ebaseaduslikku riigiabi. Komisjoni sõnul peab Agro riigile tagasi maksma 1,2 miljonit eurot.