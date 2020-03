Piiriäärses külas käivad kõned läbi Läti võrgu

„Oleme siin omaette nagu üksikus oaasis,” nentis Lea Hiimeäe. „Hea, et vähemalt tee on mustkattega, kuigi see töö jäi natukene hiljaks, sest paljud noored olid selleks ajaks läinud mujale.”

„See on viljakas aasta, kaksikuid tallesid on hästi palju,” rõõmustas peremees, kelle lambakasvatustalu põhikarjas on ligemale 130 valge- ja tumedapealist villakasuka kandjat või nende ristandit. „Mul on need, kes sünnivad, pandud alguses mõneks päevaks väikesesse aeda emaga kokku, et nad teda ära ei kaotaks, aga kisa teevad need paar tükki, kes olid nädal aega niimoodi eraldi olnud, lasksin nad hommikul lahti, nad peavad harjuma teiste seas ka elama, nüüd ema on seal suures aias heina juures, nosib seda ega tee lastest väljagi.”