Kasemahl aitab kevadväsimust seljatada

Kasemahl sobib ka ilutooteks. Rahvapärimus pajatab, et naistele, kes enne jüripäeva ­kasemahlaga nägu pesid, ei hakanud päike peale ega tulnud tedretähne. Usuti, et kasemahlavannid kindlustavad tütarlapsele heleda nahajume. Šampoonile lisatud kasemahl soodustab juuksekasvu, muudab juuksed tugevamaks ja takistab kõõma teket. Kasemahlaga loputatud kiharad muutuvad siidiseks.

RETSEPTID

Hapendatud kasemahl

Võta 1 liitri mahla kohta 1–2 tl suhkrut, 6–8 rosinat või üks neljaks tükiks lõigutud kuivatatud viigimari. Kurna värske mahl ja vala hoolikalt pestud pudelitesse või purkidesse. Korgi pudelid või kaaneta purgid õhukindlalt ja vii hoiukohta, kus temperatuur püsib 10–15 °C juures. Mahl hakkab aeglaselt käärima ja 4–6 nädala möödudes on sel meeldiv hapu maitse. Mahl on selge, ainult pudeli põhjal on veidi valget sadet. Pudeli avamisel eraldub vedelikust kergelt süsihappegaasi. Nii säilitatud mahl on suvel parim karastusjook. Kuigi kõige tervislikum on suhkruta mahl, eelistatakse lisada suhkrut ja rosinaid, et saada tugevamalt kihisevat jooki.

Kasemahlast vahuvein ehk laste šampanja

Selleks on hea kasutada šampusepudeleid ja nende korke. Aseta iga pudeli põhja 3–4 rosinat. Vala pudel n-ö kurguauguni kasemahla täis, sulge ja traadista. Lase pudelitel 1–2 päeva soojas toas seista, seejärel vii need keldrisse ja aseta külili riiulile. Lase üks kuu seista ja jaanipäevaks ongi mõnus karastusjook valmis. Seda jooki võivad ka lapsed julgelt tarbida. Pudelid peavad olema väga puhtad, et ei tekiks hallitust.