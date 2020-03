Nädala mõte: anname tööd üksteisele

Imevähe on ameteid, mida koroonaviirusepuhang praegu ei puuduta. Enamiku eestimaalaste sissetulek kannatab suuremal või vähemal määral. Paljud meist istuvad sootuks teenistuseta ­kodus, teised teevad oma tööd, teadmata, kas tootele hiljem ostjat on.

Levimas on üleskutsed osta talunike toodangut. Maa Elu toetab seda mõtet ja aitab omalt poolt info jagamisega kaasa. Tänases lehes kirjutame, et järsk klientide ärakukkumine on sundinud talunikke mõtlema, kuidas edasi. Kel vähegi IT-oskust, on endale e-poe teinud. Nüüd, mil nagunii suure osa oma ajast ekraanide taga istume, tasuks internetiavaruses poodeldes need üles otsida.