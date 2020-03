Muuda aed vastupidavaks ja saagikaks

Mõeldes lumevaestele talvedele, põuastele ja tuulistele suvedele, kus meie aiad tihti kuivavad ja tööd rohkem kui saaki, tekib küsimus, kas hakata investeerima kastmissüsteemidesse või saab kuidagi teisiti muuta aeda vastupidavamaks ja saagikamaks.

Alusta maja lähedalt

Kuigi kevadel näpud juba väga sügelevad mullatöid tegema, tasuks enne aeda tormamist lihtsalt ringi vaadata. Kas oskate öelda, kust kõige varem lumi sulab? Kuidas liigub päike? Kuhu koguneb vihmavesi? Kust puhuvad valdavad tuuled ja kus on eriti soojad kohad?

Kui vastused neile küsimustele olemas, soovitan võtta paberi-pliiatsi ja oma krundi üles joonistada. Seejärel märkida krundile kõik käigurajad, eelpool vastatud küsimused ehk soojad ja külmad kohad ning päikese ja tuule suunad. Siis võib silme eest läbi lasta kõik nurgad ja nurgatagused, mis on tuulevaiksed ja suunaga päikese poole. Tihti on sellises kohas mõni kuuri- või kivisein, võib-olla puuriit. Kõik need paigad, eriti kui need jäävad elumaja lähedusse, on väga sobivad üheaastaste taimede, nagu tomatid-kurgid-aedoad, kasvatamiseks.

Esmajärjekorras soovitangi kasutusele võtta elumaja ja käiguradade lähedal asuvad alad: rajada peenrakaste ja peenraid (kuuri)seinte või puuriitade juurde. Sinna on mugav istutada kõrgeid ronitaimi, näiteks herneid ja ube. On üllatav, kui palju saame juurde kasvualasid, kui hästi ära planeerida just maja lähedal olev territoorium. Neil peenardel saame ka lihtsamini silma peal hoida, öökülmaohu ajal kattelooriga katta või põua ajal kiirelt kasta.

Ise olen rajanud vahetult köögi juurde kihilisi kompostpeenraid (taimsed köögijäätmed vaheldumisi kuivade lehtede või põhuga). Köögijäätmeid ja muud käepärast orgaanilist materjali kihiti ladudes saame juba talvel alustada uute peenarde rajamisega – tingimusel, et oleme valmis vaadanud kohad, kuhu kevadel sobiks taimi istutada.

Üheksa korda mõõda

Järgmiseks võib luubi alla võtta nii-öelda kapsamaa. Kevadel ringi vaadates näeme, et enamik väikeaedasid koosnevad sirgetest kitsastest vagudest. Neil tärkavad ilusti reas erinevad kultuurid. Ent kitsastes vagudes köögivilju kasvatades tükivad read kuumal suvel kuivama ja vahekäikudesse kogunevad mullatükid, mis põuaga kivikõvaks muutuvad.

Sellises aias on palju tööd, et umbrohtu eemal hoida, kahjurite ja haigustega võidelda, sest monokultuurina ühes reas kasvavad taimed on kerge saak kahjuritele. Kõige rohkem kahjustab aga taoline aiapidamine mulla viljakust, sest päike, tuul ja vesi viivad minema toitainerikast huumuskihti. Nii peab aednik pidevalt palju vaeva nägema ja looduse vastu võitlema, et sügisel midagi keldrisse viia või purki panna oleks.