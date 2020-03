Kaugsõiduautojuht jäi koju naisele abiks

Tööle ei ihka ta juba sellegi pärast, et näeb rekameeste katsumusi. „Mulle meeldib ennast autojuhina inimesena tunda, kuid praegu on see raskendatud. Oleme ju kaubavedajatena vaat et sama vajalikud kui meedikud,” lausus ta. „Praegust kriisi leevendaks, kui Euroopa Liit võtaks vastu otsuse, milles teeks mööndusi juhtide töö- ja puhkeaja piirangutesse. Eestis võiks riik ühiselt otsustada lasteaia kohatasude peatamise, mitte nii, et ühes oma­valitsuse lasteaias tuleb maksta ­kohatasu, teises mitte. Kriisiajal ­tajuvad inimesed sellist ebavõrdsust valulisemalt.”