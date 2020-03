Õhtujuhte ootab ees pikk puhkus

Kuigi Golomb Management OÜ kalender polekski lähinädalail üritusi pilgeni täis olnud, sest lihtsalt ongi rahulikum aeg, on praegu küsimuse all juunikuus toimuvad liikumispuuetega inimeste suvepäevad ja rahvusvaheline konverents Narva-Jõesuus. Veel korraldab Golomb Integratsiooni SA toel keelekohvikuid ja -klubisid Narvas, Sillamäel ja Jõhvis. „Me ei saa teha õppekäike, käia kinos või teatris, ei saa ka lihtsalt koos käia,” nentis ta.

Viimased kümme aastat Sillamäel elanud Golomb sõnas, et on püüdnud kodust vähe väljas käia. „Linnas liikudes pole küll näha, et inimesi vähemaks on jäänud,” ütles ta. Tema ettevaatlikkuse põhjus on kuulumine riskigruppi. Ka ajakirjanikuna töötav Golomb saab Raadio4-le või Narva linnalehele kodust tööd teha.