Varnja külas tervituseks ei kätelda

Enamasti ongi märts ja aprill vaiksed, kuid praegu on tühistatud needki broneeringud ning küsimärgi alla kuu aega tagasi tehtud äriotsused. „Samuti ei toimu ­kevadlaadad, mida korraldame. Paistab, et käivet ei tule mitu kuud. Kui uskuda mõne välisarsti hinnangut, et koroonaviirus kestab sügiseni, siis paneb muretsema küll,” sõnas ta.

Mesi tõdes, et paljudel maaturismi väikeettevõtetel on vaja uue olukorra kohaneda, tegeleda tootearendusega. „Suureks abiks oleks, kui riik võimaldaks mitmesuguseid fonde ja meetmeid, kus arendus­tegevuseks saab toetusi taotleda nii, et omaosalus on ettevõtjale minimaalne, näiteks 10 või 20 protsenti. Praegu on see niiviisi mõnes fondis üksnes MTÜdel, muudel äriühingutel on omaosalus tavaliselt 50–60 protsenti. Selline riigi vastutulek aitaks ettevõtjaid jälle jalule,” pakkus ta.