Ford Puma: uus kass linnas!

See lugu algas kaugemalt ja mõni aeg tagasi. Seda on tähtis rõhutada, et osa järgnevast ei tunduks sügavas vastuolus sellega, mis toimub ümberringi. See lugu algas siis, kui lennukid lendasid, inimesed suhtlesid. Viirus Wuhanis oli lihtsalt «kusagil Hiinas». Et hiinlased ehitasid mõne päevaga hiigelhaigla, näis samasuguse kurioosumina nagu tantsiv panda. Euroopa lennujaamades ja lennukites kandsid maske juba paljud, kuid see näis toona veel täiesti ülepakutud suhtumisena. Siiski, oli küll juba natuke ärev, aga elutegevuse peatumisest polnud märkigi. Ford esitles Hispaania lõunarannikul Málagas oma uut väikest linnadžiipi Puma.

Nimi Puma pole Fordil uus. Seda kandis paarkümmend aastat tagasi stiilne väike sportkupee, tootmises 1997–2001. Kõlav ja kergelt meelde jääv nimi oli väärt uut võimalust ning nimeplaat kruvitigi pisikese linnadžiibi külge.

Kes küll oskaks seda seletada, aga üha rohkem inimesi tahab järjekindlalt, et ka väike auto oleks džiibilik. Kümmekond aastat tagasi see mood algas. Oma teise põlvkonnani jõudnud Nissan Juke, Renault Captur ja Peugeot 2008 on kõik kõvasti paremad autod, kui olid nende eelkäijad. On tekkinud selgem arusaam, milline peaks seda tüüpi auto olema. Ford Puma põhineb Fiestal ning võiks seetõttu olla konkurentidest isegi lahedam sõita. Fiesta sõiduomadused on ju päris head. Samas, Ford juba katsetas mõne aasta eest väikese džiibilaadse tootega (pean silmas Ecosporti), aga hiiglaslikuks selle menu just ei kujunenud.

Puma on Fiestast kolm sentimeetrit teest kõrgemal ning juhiiste on ka kolm sentimeetrit kõrgemal. See kuus sentimeetrit ei tähenda veel, et ta annaks džiibi mõõdu välja. Puma on lihtsalt oma luukpära-sugulasest sutsu kõrgem. Põhimõtteliselt kogu lugu. Fiesta pärand on tuntav. Juhitavus on selge ja arusaadav ning saab rääkida isegi teatud tunnetusest.