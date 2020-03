Tõnis Lukas: isolatsiooni valu ja võlu

3 MÕTET Kultuur on samuti majanduselu osa. Nii on arusaadav, et valitsus peab majanduse elavdamisel silmas ka kultuuriasutuste-organisatsioonide ja üksikloojate toetamiseks mõeldud vahendeid. Ärgem nõudkem juba ostetud piletite eest raha tagasi, ka juhul kui etendus või kontsert ära jääb. Nii toetame armastatud loojate võimalusi raske aeg üle elada. Selleks et kriisiolukord ruttu lõppeks ja saaksime normaalse elu juurde tagasi minna, leppigem praegu piirangutega ja kasutagem neid hoopis targalt ära. Võimalused on meil olemas.

Elame isolatsioonis. Aga samas elu käib, ka kultuurielu. Just praegu võib veenduda, kui rikas see tegelikult on, isegi kui protsessis osalemise viisid on mõnevõrra muutunud. Mõne aja pärast laustaud taandub ja mingi aja möödudes läheb kõik harjunud moel edasi. Muidugi sel juhul, kui oskame praegu teha õigeid otsuseid – nii igaüks eraldi kui ka ühiskonnana. Kultuurielu ei saa muust ühiskonnast ja ajast eraldi vaadata.

Praegune aeg on erakordne. Tuntud muusik Reigo Ahven avaldas hiljuti Postimehes arvamust, et «isegi sõja ajal ei ole juhtunud seda, et sajalt protsendilt muusikutelt võetakse ära sada protsenti esinemisvõimalusi. Selles mõttes on olukord väga maailmalõpulaadne». Hästi öeldud, aga vaevalt me tegelikult olukorda sõjaga võrdleme – Eesti kultuurielu ruineeris praegusest olukorrast kindlasti rohkem näiteks 1944. aasta märtsipommitamine, kui Nõukogude lennuväe külvatud häving peatas nii Eduard Tubina balleti «Kratt» etendamise Estonias kui ka muu elu linnas, kaasa arvatud sadu inimelusid ühekorraga. Ei hakkagi vaidlema, aga pigem on maailmalõpuootust kunstis ja kirjanduses kujutatud ette just meeleheitliku viimase pillerkaaritamisena, kus muusikutel oleks just palju tellimusi. Praegu on ju olukord võrreldamatult teistsugune.

Aktiivse muusiku sõnum annab edasi selle, kui järsk ja ootamatu on muutus olnud ning et on palju loojaid, kelle sissetulekud on täiesti katkenud. Kuidas teha ühiskonnana nii, et praegusest olukorrast ei sünniks eesti kultuurile pikaajalist kahju, et loojad saaksid kohe pärast eriolukorra lõppu harjunud töö- ja esinemishooga jätkata ja et siit alanud pikemaajaline majandussurutis eesti kultuuri ka väga ei ahistaks? Eesti keele ja kultuuri hoidmise ülesanne on ju pidevalt silme ees.

Peame tajuma kultuuri lisaks järjepidevusele, mida see ühiskonnale tagab, ja meeldivatele elamustele, mida pakub konkreetne kultuurilooming, ka majanduselu tavapärase osana. Selles tähenduses on arusaadav, et valitsus peab majanduse elavdamiseks lisarahastuse võimalusi luues silmas ka neid vajalikke vahendeid, millega käigus hoida nii kultuuriasutusi-organisatsioone kui ka toetada üksikloojaid.