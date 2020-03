Kumu vajab videokooli

Tellijale

Aga siin ka minu kiidukõne kahjuks lõppeb. Video maksimumkvaliteet on 720p, mis tänapäeval on pigem keskpärane. Austusest kunstiteoste vastu võiks kasutada teravamat, vähemalt FullHD-videot, muidu kaovad detailid. Kelle riistvara või netiühendus sellega toime ei tule, võib ise kvaliteeti vähendada.

Enam kui 30-minutine video on salvestatud ühe pikka võttena ilma igasuguse montaažita. Seda võivad endale lubada Sam Mendes ja tema ihuoperaator Roger Deakins filmis «1917» (Deakins sai selle eest ka Oscari), aga antud juhul on see täiesti õigustamata. Vehklev ja ujuv kaamera segab ning juhib tähelepanu peamisest kõrvale.