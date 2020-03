Šoti mägiveised kolivad Tallinnas Pirita jõe saarele

Tellijale

«Sel aastal tahaksime Kõrkja tee saarele tõepoolest šoti mägiveised tuua. Ainus pääs saarele on Kloostrimetsa teelt Kõrkja teele pöörates ja sealt üle silla, muidu on igal pool vesi ees. Tegime koos veiste omanikuga saarele ringi peale. Ta mõõtis mõnes kohas vee sügavust ja ütles, et sellelt saarelt ei lähe veised iseseisvalt kuhugi. Ainus koht, kus on vaja nende liikumist takistada, ongi see sild,» rääkis Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.