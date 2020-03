Aias puhkes õitsele kaunis eksootiline üllatus

Tellijale

«Tõenäoliselt on see esimene kord, kui troopiline epifüüt (teise taime küljes, mitte maas kasvav taim – Ü. H.) on Eestis õues talvitunud!» rõõmustas kohalike orhideedega tegeleva MTÜ Käoraamat liige Rainar Kurbel. «Eks põhjus oli ikka see, et talve põhimõtteliselt polnud, sügis läks otse kevadeks üle.»