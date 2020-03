Kriisiköök: riis ja tatar praepannile

Tellijale

Päevadega tühjenenud supermarketite kuivaineriiulid kõnelevad, et muu hulgas on neid varutud ka kodudesse tavapärasest rohkem. Tatar, riis, pasta, kaerahelbed… Meenuvad tatar lihakonserviga, makaronid hakklihaga, purgiborš vorstikribalatega. Ükskõik, kas mälupilt säärasest piiratud sundmenüüst pärineb eelmisest riigikorrast või kisub sinnapoole koju suletult praegu. Läheb igavaks? «Saab palju huvitavamalt, kui tarvitate rohkem eksootilisi maitseaineid ja kombineerite kooslusi julgemalt,» nendib Peeter Jaanson, kes pärast kokakogemust aasiapärastes restoranides ning värskete viljade ja mereandide paradiisis Austraalias on ringiga tagasi Nopi kohvikus, kust ta aastate eest alustas.