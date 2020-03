Täna on eriolukorra 17. päev. Globaalne pandeemia mõjutab meist igaühe igapäevaelu. Võitlus nähtamatu viirusega nõuab kõigilt ühist panust, kuid samas sunnib meid igaüht oma koju, eemale teistest. Kriisi lahendamine on jäänud inimeste kätesse, kelle amet on sedavõrd vajalik, et ei võimalda sulguda turvaliste koduseinte vahele. Ükskõik kui suur on nende selja taga seisev organisatsioon, olgu see politsei- ja piirivalveamet või väike lasteaed, on eesliinil ikkagi inimene, piirivalvur Stanislav või lasteaiaõpetaja Anett.

FOTO: Madis Veltman / Postimees

Lasteaiaõpetaja Anett Laanemets, 4 aastat staaži

«Lapsi käib lasteaias väga vähe, umbes üks laps päevas, tänu sellele olen saanud süveneda magistriõpingutesse. Kodus olen saanud valmistuda arenguvestlusteks ja täiendanud lasteaiaõpetajate õppekava. Igast kriisist tuleb leida midagi kasulikku.»

Rännaku lasteaias on praegu avatud vaid üks rühm kuuest, elatakse päev korraga. Lasteaed on andnud nõusoleku olla vajaduse korral avatud 24/7. Lasteaiapere, lähedaste ja iseenda tervise hoidmine ja seejuures positiivselt mõtlemine on paras väljakutse.

FOTO: Madis Veltman / Postimees

Lihunik Karl Mathias Rent, staaži 6 aastat

«Vähem käiakse poes, rohkem tellitakse internetist. Kriisi tõttu on tulnud tööülesandeid juurde. Peske käsi ja hoidke teistega vahet.»

Estonian Meat House kontrollib oma töötajate tervislikku seisundit iga päev, on soovitanud neil püsida töövälisel ajal kodus ning tulla tööle isikliku sõiduvahendiga, vähendamaks nakkusriski. Klientidele tarnitakse tooted soovi korral kulleriga.

FOTO: Madis Veltman / Postimees

Kirjakandja Marika Toomsoo, staaži 26 aastat

«Reklaami on palju vähemaks jäänud. Olge positiivsed, viisakad ja sõbralikud üksteise vastu.»

Omniva pakiautomaatidest saadetavate pakkide arv on poole võrra kasvanud, posti maht on stabiilne. Praegu on suurim küsimus, kuidas tagada mugav ja kättesaadav teenus nii, et kliendid ja töötajad oleks hästi kaitstud.

FOTO: Madis Veltman / Postimees

Perearst Lembi Põlder, staaži 23 aastat

«Töökorraldus on muutunud, päeva esimeses pooles võtan vastu viirusevabu ja päeva teises pooles viirushaigustega patsiente. Tänan patsiente, kes on olnud mõistvad. Vältige külaskäike, poes käige vajadusel kiiresti.»

Kivimäe perearstikeskuses on telefonikõnede arv kolmekordistunud, meilide arv kahekordistunud ja arstidel on kaks vastuvõttu päevas. Palavikuga ja palavikuta patsientide lahus hoidmine on väljakutse, samuti personali tervena püsimine.

FOTO: Madis Veltman / Postimees

Õpetaja Kaire Kukk, staaži 20 aastat

«Töötegemise koht on muutunud kardinaalselt, õpetan kodust, kus samal ajal tegelevad õppetööga mu kolm last. Ka töö sisu on muutunud, eriti mu teise klassi õpilastega. Vanemad on väga tublid. Näen, et kodus õppimine edeneb õpilastel erinevalt, mõnel kipub õppetöö venima. Õpilased vajavad kodus õppimisel tuge vanematelt, et õppetöö ei kuhjuks ja saaks tehtud õigel ajal.»

Õpetajate koormus on tunduvalt kasvanud. Lisaks tööülesannete ettevalmistamisele, õpilaste ja vanematega suhtlemisele distantsilt on vaja hoolitseda ka oma pere eest. Õpetajad on astunud ka õppija rolli seoses uute süsteemide rakendamisega kodusõppeks.

FOTO: Madis Veltman / Postimees

Farmatseut Natalja Voskolovitš, staaži 10 aastat

«Esmase paanika ajal oli päris raske, nüüd on pinge langenud, külastajaid on juba vähem. Käige apteegis vaid siis, kui on tõesti ravimipuudus, apteek on praegu vanematele inimestele riskitsoon.»

Marja apteegis oli eriolukorra kehtestamisele järgnenud päevadel töökoormus mitu korda suurem kui muidu. Suurim väljakutse on püsida ise terve ja varustada kliente ravimitega.

FOTO: Madis Veltman / Postimees

Päästekorraldaja Veronika Miller, staaži 8 kuud

«Võrreldes esimeste päevadega on nüüd kutseid juba vähem. Jään rahulikuks ja ei lähe paanikasse, tegu on ju vaid viirusega ning meil kõigil on võimalik end kaitsta. Püsige kodus.»

Kriisi infotelefon 1247 saab praegu ligikaudu 1500 kõnet päevas, 112 u 2600 kõnet (kriisi alguses u 4000).

FOTO: Madis Veltman / Postimees

Piirivalvur Stanislav Nikitenko, staaži 11 aastat

«Piirikontroll on taastatud Euroopa Liidu sisepiiril, kõiki inimesi tuleb kontrollida. Kes on juba eelnevalt piirikontrolli peale pahased, neile selgitamine ei aita. Ametlikke suuniseid võiks järgida, püsida kodus, vältida kogunemisi. Siis saab kõik korda.»