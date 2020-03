Riigid ja liidud pandeemias

Tellijale

Koroonaviirus levis aasta algusest saadik Hiinast üle terve maailma ja viiruse põhjustatud äge hingamisteede nakkushaigus Covid-19 laastab praegu just läänemaailma. Nii tundub ametlikke andmeid ja tabeleid vaadates. Hetkel on eriti suurtes raskustes Itaalia ja Hispaania, kus kiiresti leviv nakkus tapab halastamatult vanemaid ja nõrgema tervisega inimesi, kuid ka noori. Ükski riik või inimene pole päriselt kaitstud, sest vigu teevad (sealhulgas pandeemiasse kergekäeliselt suhtudes) nii valitsused kui ka inimesed. Lisanduvad kaitse- ja muude vahendite puudus ning sõltuvus Hiina tootmisest, tarneahelatest ja abivalmidusest. Mitu piirkonda on võib-olla Põhja-Itaaliast ja Hispaaniast mitme nädala võrra lihtsalt maas. Riigid toovad oma kodanikke koju, kuid tihti lubatakse naasnutel analüüsita ja karantiinita kodumaal ringi liikuda. Vaba maailma valitsused pelgavad inimlikkuse peamist aspekti: vabadust ja heaolu nautivad inimesed üldjuhul ei reageeri karmile kriisile enne, kui vikatimees niidab kellegi lähedase või tuttava.