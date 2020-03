Soome valitsus otsustas lubada Helsingit ümbritsevale Uusimaale minna ja sealt lahkuda vaid rangelt määratletud erandjuhtudel. Otsuse tingis see, et valdav osa Covid-19-juhtudest on tuvastatud just riigi rahvarohkeimas maakonnas ning kui piiranguid ei kehtestata, võivad sealsed inimesed suvilatesse sõites kanda viirust laiali nendesse Soome osadesse, kus intensiivravisuutlikkust napib.