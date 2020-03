New Yorgist võib saada uus Wuhan

Tellijale

New York – linn, mis kunagi ei maga – on pandud 14 päevaks karantiini. Linnavalitsus on hakanud rajama ajutisi surnukuure välitelkidesse ja haagistesse, sest morgid lähenevad juba mahutavuse piirile. Korvpalliplatsidelt eemaldatakse korvirõngaid, et linnaelanikud ei rikuks karantiinireegleid.